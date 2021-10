Idoso de 60 anos que estava perdido na mata é encontrado após 10 dias pelos Bombeiros

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar buscas de um idoso de 60 anos que havia se perdido na selva há 05 dias, em Cruzeiro do Sul.

.

O homem havia saído pra caçar no dia 07, quinta-feira, no Ramal da Bahia, região rural do município de Rodrigues Alves.

.

Após vários dias sem retornar para casa, habitantes da região fizeram buscas, mas não o encontraram, foi então que acionaram o corpo de bombeiros. Os militares iniciaram as buscas no domingo pela manhã, e após 25 KM de floresta a dentro, o idoso foi encontrado.

.

O mesmo apresentava sinais de desidratação, os pés machucados, e estava com dificuldades de se locomover. Foi alimentado e hidratado e levado de volta a sua residência.

.

Ressaltamos ainda que em casos de desaparecimento devem solicitar a ajuda do Corpo de Bombeiros assim que identificarem a real situação de desaparecimento, quanto mais rápido for solicitado o apoio ao CBMAC mais chances da ocorrência ser obtida com sucesso.

Ascom

