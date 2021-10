Jogador que agrediu árbitro no RS é preso e pode responder por tentativa de homicídio

O jogador do São Paulo-RS que agrediu o árbitro durante uma partida da Série A2 do Campeonato Gaúcho foi preso em flagrante e levado à Penitenciária Estadual de Venâncio Aires, na região central do estado. De acordo com o delegado que cuida do caso, o atleta será indiciado pelo crime de tentativa de homicídio.

O meia-atacante William Ribeiro agrediu o árbitro Rodrigo Crivellaro durante a partida entre Guarani, de Venâncio Aires, e São Paulo, de Rio Grande, no Estádio Edmundo Feix. O árbitro ficou desacordado e precisou ser levado às pressas para um hospital, de onde recebeu alta na manhã desta terça-feira.

A agressão foi registrada pela transmissão da FGF TV. Aos 15 minutos do segundo tempo, William Ribeiro reclamou de falta em um lance de ataque. O árbitro paralisou a partida para advertir o atleta. Foi quando recebeu um soco e empurrões e, já caído no chão, foi atingido com um chute na cabeça.

O juiz fica imóvel após sofrer a agressão, e jogadores das duas equipes imediatamente chamam atendimento médico. William Ribeiro foi preso ainda dentro do estádio, prestou depoimento na delegacia e foi encaminhado à penitenciária da cidade.

Segundo o delegado responsável pela ocorrência, Vinícius Assunção, o jogador do São Paulo será indiciado por tentativa de homicídio, já que o árbitro não teve “chance de defesa”.

– Ele já tinha levado um golpe quando estava em pé e caiu sem chance de defesa. Poderíamos estar diante de uma morte e até uma lesão cerebral gravosa – afirmou o delegado.

A reportagem do ge ainda não conseguiu contato com a defesa do jogador. O São Paulo de Rio Grande divulgou uma nota oficial lamentando o episódio e anunciou a rescisão de contrato com o atleta.

A partida foi suspensa após a agressão e será retomada às 15h30 desta terça-feira, a partir dos 14 minutos do segundo tempo. O Guarani vencia por 1 a 0, em jogo válido pela 12ª rodada da competição.

