Ministro Milton Ribeiro destaca atuação parlamentar de Alan Rick na Câmara dos Deputados

“O governo federal tem sido um grande parceiro do Estado, especialmente na área da Educação”. A frase é do deputado federal Alan Rick (DEM) ao comentar a passagem do ministro de Estado da Educação, Milton Ribeiro, e do presidente do FNDE, Marcelo Ponte, na última quarta-feira, 29, no Acre.

Em solenidade na UFAC, o ministro anunciou novos investimentos e entregou veículos dos programas federais Alimenta Brasil e Caminhos da Escola ao governo do Estado e municípios.

“O governo acreano recebeu 36 micro-ônibus escolares adaptados para o transporte de alunos em regiões de difícil acesso, na zona rural. Na próxima semana vamos entregar mais 7 ônibus, de um total de 13 que foram adquiridos com emenda de minha autoria, de 2019, no valor de R$ 5.600.000,00 para a Educação Profissional. Somente pra Educação já destinei mais de R$ 70 milhões em emendas individuais e recursos extras que foram investidos na construção de creches, quadras, escolas, aquisição de ônibus escolares e equipamentos para o ensino fundamental, médio e profissionalizante”, disse o deputado.

Alan Rick e Milton Ribeiro participaram ainda do lançamento da Cápsula do Tempo da Reitoria do Instituto Federal do Acre (IFAC) e entrega da 3ª fase da obra do campus Avançado Baixada do Sol (antiga Escola da Floresta).

“Tenho também apoiado muitas demandas do IFAC. Já destinei ao Instituto R$ 1.000,000,00 em emendas individuais e recursos extras para melhorar a infraestrutura e a qualificação profissional. Foram R$ 300 mil para reestruturação da biblioteca e do arquivo escolar do Campus Rio Branco e mais R$ 100 mil para a aquisição de Condicionadores de Ar. Para o interior foram R$ 100.000,00 para a criação do laboratório de zootecnia do IFAC de Sena Madureira e R$ 178.000,00 para a construção do almoxarifado e revitalização da Quadra Poliesportiva do Campus de Xapuri. Além disso, mais R$ 300.000,00 para o Doutorado Interinstitucional em Direito do IFAC do qual já foram pagos R$ 116.621,08”.

Ministro destaca o trabalho de Alan Rick no parlamento federal

Durante a solenidade de entrega dos micro-ônibus o ministro Milton Ribeiro pontuou sobre a relevância da educação pública para mudar a realidade do país. De acordo com o ministro, é preciso seguir com os investimentos para que mais oportunidades sejam criadas, sobretudo no período pós-pandemia.

O ministro também reconheceu o trabalho do deputado Alan Rick na Câmara dos Deputados. “O amigo Alan Rick tem sido um parlamentar exemplar e reconhecido nacionalmente. Seu trabalho não se limita apenas ao estado do Acre, mas pelo nosso Brasil. Destaco sua luta pelos médicos formados no exterior. Ele esteve comigo lá no MEC onde tratamos sobre o cumprimento da Lei do Revalida. Uma luta que teve início ainda em 2015 quando assumiu o mandato. Parabéns por sua atuação”, disse Milton Ribeiro.

“Agradeço ao ministro Milton pela deferência. Ele tem sido um grande amigo do nosso mandato e do governo do Acre. Sempre solícito com nossas demandas e disposto a ajudar nossa população”, finalizou Alan Rick.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram