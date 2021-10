Polícia Civil prende em flagrante homem pelo crime de maus tratos a animais em Feijó

Na tarde desta quarta-feira, 29, a Polícia Civil prendeu em flagrante, N.F.S, de 41 anos de idade, no bairro Nair Araújo, na cidade de Feijó.

Após denúncias anônimas de que N.F.S não alimentava seus animais de estimações, deixando-os morrer de fome, uma equipe de policiais civis, com apoio de uma guarnição do corpo do bombeiro militar, deslocou-se ao bairro Nair Araújo para investigar in loco o fato.

“Ao chegarmos no local, foi constatado de forma indubitável a prática do crime de maus tratos, tipificado no artigo 32, § 1º da lei 9.605/98, praticados por N.F.S, ante a inanição dos três cachorros, os quais aparentam não serem alimentados há muitos dias, pois encontram-se muito magros”, pontou o delegado Railson Ferreira.

O crime de maus tratos a cães e gatos teve os limites de sua pena alterada recentemente e agora prever a reprimenda de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda.

Além dos animais que estavam em estado de penúria, foram localizados, ao lado do quintal da residência do flagranteado, ossadas de possíveis cachorros que talvez tenham sido mortos em decorrência da falta de alimentos.

Ascom/Polícia Civil do Acre

