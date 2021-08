Estamos trabalhando e cobrando o Ministério da Saúde para que cumpra a Lei do Programa Mais Médicos (VÍDEO)

Ainda em Cruzeiro do Sul, o deputado federal Alan Rick visitou a Vila Olímpica, localizada no bairro São Cristóvão. Nesse espaço será instalado o núcleo do Projeto Passaporte Para a Vitória, uma parceria do Instituto Léo Moura com o Ministério da Cidadania e o mandato do Democrata.

O Acre receberá dois núcleos, um será instalado na capital acreana e o outro e Cruzeiro do Sul. No Vale do Juruá, o projeto já está em fase de implantação. Já foi assinado o Termo de Parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte. O projeto conta também com o apoio da Fundação Betel.

“Foi com grande alegria que visitei a Vila Olímpica. Uma satisfação ver o projeto em andamento. Creio que em setembro, após o treinamento da equipe, iremos dar o pontapé inicial com a presença do próprio Léo Moura em nosso Estado”, disse Alan.

O núcleo de Cruzeiro do Sul atenderá 200 crianças com aulas de futebol com equipe treinada pelo Instituto Léo Moura. Durante um ano, crianças de 05 a 15 anos terão a oportunidade de praticar futebol com uma equipe qualificada, material esportivo de primeira, numa estrutura adequada. O objetivo é a formação para o esporte e para a vida, uma vez que as crianças precisam estar frequentando a escola e ter boas notas. “O projeto não trabalha apenas a formação esportiva, mas conceitos de FairPlay, respeito ao próximo e trabalho em equipe. É uma formação para a vida”, finalizou o parlamentar.

Fotos Danilo Furtado

