Promotor do Gaeco, prende líderes de facção criminosa em Sena Madureira(VÍDEO)

Durante a segunda semana do mês lilás, 09 a 13, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Manoel Urbano, coordenada pela Delegada Mariana Gomes esteve em Santa Rosa do Purus e visitou aldeias próximas para fortalecer a rede de proteção do município e disseminar a Lei Maria da Penha e informações acerca da violência contra a mulher, e também crianças e adolescentes.

Durante os cinco dias de atuação, foram realizadas reuniões e debates entre a Polícia Civil com a Prefeitura Municipal, Secretaria de Assistência Social, Polícia Militar, Conselho Tutelar, Centro de Referência e Assistência Social, Coordenadoria da Mulher, Coordenadoria do Idoso, representante da FUNAI e representantes da saúde.

A coordenadora da Mulher do Município é a indígena, Osmarina Kashinawá, que está empenhada no combate firme a todas as formas de violência contra a mulher no município que é composto predominantemente por indígenas.

A Indígena Kulina Silvia, Conselheira Tutelar, frisou a importância de ser dar atenção às crianças e meninas indígenas da localidade.

A primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social Maria Meres Vaz da Silva firmou o compromisso com o combate à todas as forma de violência contra a mulher.

A cabo da polícia militar Reselir Fassab é a única mulher em atuação no centro integrado e também demonstrou interesse e empenho na causa tão sensível na cultura local.

A atuação articulada é a forma mais eficaz de combate às violências e é de suma importância o diálogo entre as instituições e alinhamento de esforços.

Em todas as reuniões realizadas, foi possível identificar a necessidade de capacitação e estruturação que é precária em todas as áreas.

A conclusão de uma semana de debates foi de atuar na base contra a violência na localidade – educação.

A violência está naturalizada na cultura local e é preciso neutralizar e todos juntos, começar a mudar.

A Rede está empenhada em trabalhar no seu fortalecimento de combate a qualquer forma de violência contra a mulher.

Ascom

