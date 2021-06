 Friagem chega ao Acre nesta segunda feira 

O resultado dos recursos para isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 e para justificativa de ausência no Enem 2020 está disponível na Página do Participante. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou as informações hoje (25). Para visualizar o resultado, basta acessar a Página do Participante com o login único.

Com a divulgação dos resultados dos recursos, a próxima etapa do cronograma do Enem 2021 é a inscrição. O Inep informou que todos os interessados em realizar o exame, isentos ou não, devem se inscrever pela Página do Participante, no período de 30 de junho a 14 de julho. Destacou que a aprovação da isenção e da justificativa de ausência não garante a participação na nova prova, que depende da inscrição prévia.

Modalidade

No momento da inscrição, o participante deverá escolher qual modalidade de prova deseja realizar (impressa ou digital). Em 2021, o Inep disponibilizou 101.100 inscrições para a modalidade digital do exame. O Enem Digital é exclusivo para quem já concluiu o ensino médio ou está concluindo este ano. Dessa forma, os chamados “treineiros” – participantes que se inscrevem no exame para fins de autoavaliação do conhecimento – devem se inscrever para o Enem impresso.

Para fazer a inscrição no Enem 2021, os interessados precisam ter cadastro no portal do governo federal e criar login único e senha. Quem já está cadastrado terá acesso, no período de inscrição, à Página do Participante. Caso a pessoa não lembre a senha, é possível recuperá-la no aplicativo meugov.br, em bancos credenciados, internet banking de bancos conveniados, por e-mail ou mensagem de texto (SMS). O interessado deve selecionar uma das opções para gerar uma nova senha para sua conta.

