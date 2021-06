Além da ampliação, Hospital de Sena Madureira também está sendo reformado

Por: Edinaldo Gomes

O Governo do Acre, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), continua com os trabalhos no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Além da ampliação, a unidade de saúde também está sendo reformada.

Essa reforma abrange inicialmente o centro cirúrgico, mas se espalhará para outros locais, dentre eles o pavilhão de internações. “Desde que foi iniciada a obra não parou. No que tange a reforma especificamente, foi iniciada pelo centro cirúrgico. Em seguida, abrangerá essa parte da cozinha, refeitório, sala de costura, almoxarifado e outros. O apvilhão de internações também será reformado”, confirmou Edgardina Matos, Gerente-geral do Hospital João Câncio Fernandes.

Com relação à obra de ampliação, Edgardina ressalta que começou recentemente o trabalho de cobertura do prédio. “Nesse momento está sendo feito a parte da ferragem, todo o processo de instalação para que, em seguida, venha a cobertura. À medida em que a obra for concluída, teremos um ambiente bem melhor tanto para os profissionais de saúde quanto para a nossa população. Queremos agradecer o nosso deputado federal Alan Rick, governador Gladson Cameli e outros parlamentares que destinaram recursos para essa obra tão importante”, ressaltou.

Os recursos empregados na Reforma e ampliação do João Câncio Fernandes orbitam em mais de 12 milhões de reais. Desse total, somente o deputado federal Alan Rick destinou mais de 6 milhões.

Essa obra deveria ter começado no governo passado, mas não recebeu a atenção devida e quase o Estado perdeu a verba. Na gestão do governador Gladson Cameli os trabalhos foram iniciados.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram