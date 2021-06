Mulher de 35 anos de idade se suicida no Bairro Cafezal, em Sena Madureira

Da Redação

O começo da noite de domingo (30), em Sena Madureira, foi marcado por um acontecimento trágico no Bairro Cafezal. Uma mulher de 35 anos de idade tomou uma atitude extrema e se enforcou com uma espécie de corda.

A Polícia Militar de Sena foi acionada para atender a ocorrência. Chegando ao local, os militares tomaram conhecimento de que a mulher teria se trancado em um quarto e praticado o ato.

Até agora o real motivo da consumação do fato não foi detalhado, entretanto, as informações apuradas pela Polícia indicam que um pouco mais cedo um senhor idoso teria dado entrado no Hospital de Sena apresentando lesões provenientes de arma branca. A dita mulher que se suicidou seria a autora das perfurações.

Entre familiares e amigos, o clima de muita consternação.

