Deputado Alan Rick participa da certificação dos cursos técnicos do Ceflora/Ieptec no Vale do Juruá

“Foi um momento muito especial para mim e para a equipe do IEPTEC. Testemunhar o esforço e dedicação daqueles jovens da comunidade indígena Puyanawa me encheu de alegria”. A frase é do deputado federal Alan Rick (DEM) ao falar sobre a certificação de 19 indígenas da Aldeia Puyanawa, em Mâncio Lima, no curso de técnico em Informática no último sábado, 29.

Ainda em Mâncio Lima, o deputado participou da certificação de 34 alunos nos cursos técnicos em Computação Gráfica e Desenvolvimento de Sistemas.

Em Cruzeiro, foram entregues 17 certificados (turmas manhã e tarde) no Curso Técnico em Eletrotécnica, 9 certificados no Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, e 8 no Curso Técnico em Manutenção e Suporte de Informática, totalizando 34 certificados.

Os cursos foram ofertados pelo Centro de Formação e Tecnologia da Floresta – CEFLORA, em parceria com o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC.

“Destaco o importante trabalho realizado por toda a equipe do CEFLORA, ao proporcionar qualificação profissional a juventude e demais faixas etárias em Cruzeiro do Sul. Parabenizo a Raylene Cameli, coordenadora geral do Ceflora, e toda a sua equipe, bem como a equipe do IEPTEC pela dedicação e compromisso com a educação profissional e tecnológica em nosso estado”, disse Alan.

Ao longo do mandato o deputado já destinou mais de R$ 5,6 milhões em emendas para a Educação estadual para o fortalecimento da educação básica e dos cursos técnicos e profissionalizantes junto ao MEC, além de outras ações como reformas, aquisição de equipamentos, ônibus escolares e mais.

