Na manhã da última terça-feira (21), um vídeo circulou nas redes sociais, mostrando uma cena de violência extrema supostamente ocorrida dentro da Delegacia Territorial de Santo Amaro, na Bahia.

Três integrantes do Comando Vermelho (CV), presos no último domingo (19), no bairro do Trapiche, foram brutalmente espancados por membros da facção rival Bonde do Maluco (BDM).

Os detentos identificados como Léo (sobrinho de Fuscão), Juninho e Gordo de Feira foram recebidos com violência ao entrarem na cela.

O vídeo mostra a ação dos criminosos, que se depararam com os membros da facção rival.

Em nota, a Delegacia de Santo Amaro informou que está investigando o fato. O delegado titular da unidade afirmou que foi aberto um inquérito policial para apurar o ocorrido, incluindo o interrogatório dos presos que estavam na cela.

Medidas administrativas estão sendo tomadas para transferir os presos para a unidade prisional de Feira de Santana. Além disso, as revistas nas celas do complexo policial de Santo Amaro serão intensificadas.

