O Brasileirão 2024 começou no último fim de semana, e a maioria dos clubes já lançou os uniformes que serão utilizados na competição. O torcedor que quiser comprar uma camisa original do clube do coração, no entanto, terá que abrir o bolso.

Em média, a camisa de um time da Série A do futebol brasileiro custa R$ 277,85, cerca de 20% de um salário mínimo. Qual a mais cara? E a mais barata? Confira os detalhes abaixo em levantamento do Lance! Biz.

Com base nos critérios acima, o Palmeiras tem a camisa mais cara da Série A do Brasileirão: R$ 369,90. Já a mais em conta é a do Bahia, que ainda não lançou o uniforme número 1 para 2024 e cobra R$ 149,90 no modelo “torcedor”.

💰 As camisas mais caras do Brasileirão 2024:

Palmeiras (Puma) – R$ 369,90

Atlético-MG (Adidas) – R$ 349,99

Cruzeiro (Adidas) – R$ 349,99

Flamengo (Adidas) – R$ 349,99

Inter (Adidas) – R$ 349,99

São Paulo (New Balance) – R$ 349,99

por lance

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram