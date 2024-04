O meio-campista Hugo Moura desembarca nesta segunda-feira (15) no Rio de Janeiro para fechar com o Vasco. O clube carioca e o Athletico chegaram a um acordo para selar a negociação. Isso após o Rubro-Negro paranaense aprovar a oferta do Cruz-Maltino de quase R$ 10 milhões. A tendência é a de que o volante assine contrato por três anos com o time de São Januário. A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Jogada10.

O Flamengo ainda é dono de 50% dos direitos do atleta e vai receber metade do valor da negociação. Hugo atua como primeiro volante. Posição que era uma das prioridades de contratação para o técnico Ramón Díaz.

Tentativa do Vasco em reforçar o meio de campo

O plano A da comissão era tentar fechar com Marlon Freitas, do Botafogo, mesmo sabendo que tirá-lo de um rival seria difícil. Em um primeiro momento, a oferta do Cruz-Maltino foi de R$ 12 milhões pelo meio-campista, mas o Alvinegro recusou.

Posteriormente, a investida aumentou para R$ 15 milhões, porém houve nova negativa, pois o jogador agrada ao dono da SAF do Glorioso, John Textor. A segunda opção do Gigante da Colina era a contratação de Caíque, volante que se destacou no Gauchão pelo Juventude. No entanto, não houve formalização do interesse, ficou apenas na conversa.

Outro fator que impediu o avanço das tratativas foi a repercussão negativa após desempenho ruim do jogador na segunda partida da final diante do Grêmio. O Vasco ainda fez contatos com o Santos pelo volante João Schmidt e ao Bragantino por Matheus Fernandes. Em ambos os casos, o clube carioca avaliou que não eram opções viáveis. Afinal, o valor para tentar contratá-los estava acima do orçamento considerado ideal.

Além do desfalque momentâneo de Payet, que sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito, a avaliação da comissão técnica era de que o Cruz-Maltino deveria priorizar qualificar o seu setor criativo. Isso porque desde a última temporada, esta é uma das principais carências no grupo de jogadores.

Ainda por cima, o Gigante da Colina terá as baixas de Jair e Paulinho na maior parte da temporada. Os dois tiveram rompimento do ligamento cruzado anterior dos joelhos esquerdo e direito, respectivamente. Já na janela doméstica, o Vasco arriscou e enviou uma oferta de empréstimo ao América Mineiro por Martínez. Entretanto, o Coelho recusou porque entendia que o ideal era liberá-lo somente em definitivo. A vontade do jogador era a mesma. Na última semana, o Fortaleza fechou com o volante argentino.

Passagem de Hugo Moura pelo Furacão

Hugo Moura está em sua terceira temporada no Athletico. Até o momento, ele disputou 104 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência pela equipe. Em 2024 foram 12 partidas, sendo seis como titular. Sua melhor fase no Furacão foi em 2022, quando o time ficou na segunda colocação da Libertadores.

Anteriormente, ele defendeu o Coritiba e o Flamengo, onde foi revelado.

