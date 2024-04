Durante o último fim de semana, mais um acidente foi registrado na capital Rio Branco. Desta vez, ocorreu no cruzamento das ruas Camboriú com a Ipanema, no Conjunto Village. A colisão envolveu duas motocicletas. Segundo informações, o choque foi inevitável devido à velocidade de ambas. As vítimas, incluindo uma criança de 9 anos de idade, ficaram feridas e foram socorridas pelo SAMU, sendo encaminhadas ao pronto-socorro local para receberem melhor atendimento.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram