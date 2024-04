Na manhã desta segunda-feira, 15, a secretária Municipal de Administração, Adriana Martha e o procurador jurídico do município, Dr. Denver Vasconcelos estiveram representando o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (Podemos), em reunião com promotor de Justiça da vara Cível no Ministério Público Dr. Júlio Cezar.

Em pauta, os gestores do Executivo Municipal apresentaram ao promotor o projeto inicial da feira de agronegócios do município, “Expo Sena 2024”, que ocorre no mês de setembro, próximo ao aniversário da cidade.

“Seguindo a determinação do nosso prefeito Mazinho, viemos aqui para apresentar ao novo promotor, todo o formato da nossa Expo Sena que neste ano segue o mesmo formato da edição de 2023, em arrecadar recursos financeiros para ajudar as instituições da nossa cidade.

Embora estamos ainda em abril, mas os preparativos começam desde agora por conta das licitações e toda a programação que precisa ser definida com antecedência, repassando todo o planejamento para o MP”, pontuou Adriana Martha.

A Exposena é a maior feira de agronegócios e exposições do vale do Iaco, movimentando a economia, o lazer e o turismo, com cinco de noites atrações incluindo rodeio e shows.

Por assessoria

Fotos: Lucas Costa – Ascom

