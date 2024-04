O eleitor brasileiro vai eleger este ano mais de 5 mil prefeitos e mais de 58 mil vereadores em 2024. As eleições, marcadas para o próximo 6 de outubro, têm um impacto gigante nas eleições federais de 2026.

Claro que, de modo geral, as eleições municipais são as mais importantes para o eleitor. A real política se faz, de fato, nas cidades. É onde o eleitor é cidadão e morador. É no contato com os vereadores e prefeitos que as cobranças sobre o buraco na rua, o lixo e a saúde acontece.

Para os políticos profissionais, no entanto, a eleição é a preparação para a disputa presidencial e a composição do Congresso Nacional. Isso ocorre, principalmente, nas capitais brasileiras, que são consideradas como os termômetros dos pleitos estaduais e nacionais que as sucedem.

Em tese, o brasileiro quer saber o que o prefeito vai fazer pela cidade e o que o presidente vai fazer pelo País. Nesse cenário, ocorrem distorções ideológicas como o voto em um prefeito de esquerda e num presidente de direita, e vice versa.

No fim, o que importante não é a ideologia, mas a capacidade de cuidar dos cidadãos e cidadãs. Enquanto figuras políticas nacionais se movimentam, desde o fim do segundo turno das eleições presidenciais de 2022 para influenciar na marcha municipal.

A preparação para os partidos e o impacto já foi medida por pesquisadores e cientistas políticos. No cenário avaliado, desde as eleições de 2016 a direita brasileira cresceu em representação nos municípios. Por outro lado, a esquerda se viu perdendo espaço. Hoje, o jogo parece estar equilibrado, mas em 2024 veremos o tamanho das duas forças em comparação com os últimos pleitos.

Por Raphael Bezerra-jornal opeção

