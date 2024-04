O corpo de Edmilson Félix do Nascimento, de 44 anos acusado de ter incendiando sua ex-mulher, foi encontrado após ele se jogar da Ponte Rio-Niterói. A mulher identificada como Michele Pinto da Silva, 39, teve 90% do corpo queimado e não resistiu. O delegado Jorge de Albuquerque Maranhão, da 35ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, disse que, “pelo o que foi apurado nas investigações, o caso foi encerrado e responsabilizou Edmilson pelo crime”. Com a morte do acusado, o indiciamento foi extinto. Uma parente de Edmilson, contou que ele a ligou durante o dia e pediu que ela cuidasse das filhas dele.

O homem colocou fogo no corpo da ex-mulher na Estação Augusto Vasconcelos, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A família de Michelle contou que o casal se separou há mais de um mês. Em outra ocasião o homem já tinha invadido a casa de Michele e quebrado móveis.

A família de Michele, assim como toda a sociedade, ficou devastada com o desfecho do caso. A dor da perda diante de uma morte cruel da vítima destacam a urgência de ações efetivas de combate à violência doméstica e ao feminicídio, assim como a importância de se promover uma cultura de respeito, igualdade, educação e diálogo nos relacionamentos.

