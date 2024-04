Um indivíduo de 65 anos, oriundo de Sena Madureira, foi liberado mediante liberdade provisória após uma audiência de custódia em relação à acusação de homicídio de Valdemir Lima da Silva, 27 anos.

O crime ocorreu durante a feira livre dos colonos, resultando na fatalidade de Silva, que foi socorrido, porém, faleceu no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes.

O acusado, detido em flagrante pela Polícia Militar no sábado (13), afirmou à autoridade que, durante sua ida à feira para comprar bananas, foi atacado por Silva com um cabo de vassoura, resultando em sua reação fatal. O juiz responsável pela audiência estipulou medidas cautelares, incluindo comparecimento mensal ao tribunal, compromisso com o processo, permanência no endereço atual e restrição de saída da comarca.

Vale ressaltar que a vítima, Valdemir Lima da Silva, enfrentava transtornos mentais e fazia uso de substâncias psicoativas, sendo acompanhado pelo CAPS desde 2021, apesar de apresentar resistência ao tratamento.

Por Aikon Vitor, da Folha do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram