O Humaitá derrotou o Independência por 2 a 1 neste domingo, 14, no Florestão, e conquistou a primeira vitória no segundo turno do Campeonato Estadual. Ewerthon e Gabriel anotaram os gols do Tourão enquanto Felipe Zuca descontou para o Tricolor de Aço.

Bem disputado

Humaitá e Independência fizeram um jogo bem disputado. Logo no início, Aldair fez o passe e Ewerthon marcou um belo gol para abrir o placar. Ainda no primeiro tempo, Gabriel bateu uma falta com muita distância e o goleiro Mimito “colocou” para dentro.

Na segunda etapa, o Independência, com um jogador a mais, pressionou e descontou, mas não conseguiu empatar.

Fabinho expulso

O atacante Fabinho foi expulso e deixou o Humaitá com dez jogadores ainda no primeiro tempo. O atleta envolveu-se em confusão com o lateral Passarinho e acabou levando o vermelho.

Fala, Zuca!

“Perdemos para o Humaitá, mas continuamos vivos no campeonato. Essa derrota não estava nos planos, mas não adianta ficar lamentando. É trabalhar e tentar a recuperação na próxima partida”, afirmou o atacante Felipe Zuca.

Elenco foi cobrado

Para o técnico Kinho as cobranças feitas pela comissão técnica e a diretoria determinaram a mudança de atitude dos jogadores do Humaitá contra o Independência.

“Temos um elenco caro e os atletas precisam e devem entregar mais. Ganhamos a partida porque tivemos muita disposição”, declarou o treinador.

Próximos jogos

Galvez x Independência na quarta, dia 17

Humaitá x Vasco na quinta, 18

Por PHD

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram