A partir de amanhã, 15 de abril, abre-se o período para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem 2024, que vai até 26 de abril. Essa oportunidade também se estende para quem precisa justificar a ausência na edição de 2023. Todas as informações necessárias, incluindo o cronograma completo e as regras, estão disponíveis no portal do Inep.

Para solicitar a isenção, basta acessar a Página do Participante com o login do Gov.br. Se você não se lembra da senha, não se preocupe; é possível recuperá-la seguindo as instruções fornecidas na própria plataforma.

Quem tem direito a isenção do Enem?

A isenção é destinada a:

Alunos matriculados na 3ª série do ensino médio em escolas públicas registradas no Censo Escolar (em 2024);

Quem concluiu todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola particular;

Indivíduos em situação de vulnerabilidade socioeconômica registrados no CadÚnico.

Confira o cronograma:

Solicitação de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 15 a 26 de abril;

Resultado das solicitações de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 13 de maio;

Período de recursos: 13 a 17 de maio;

Resultado dos recursos: 24 de maio.

pagina do participante 1

Página do Participante do ENEM. (Reprodução/Inep)

Sobre o Enem 2024

O Enem deste ano seguirá o formato tradicional, com 180 questões e uma redação, divididas em dois dias de prova.

O primeiro dia abordará Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, e a redação;

O segundo dia terá Ciências da Natureza e Matemática. A aplicação está prevista para novembro, em dois domingos consecutivos.

Candidatos que foram aprovados para a isenção no Enem 2023, mas não participaram dos dois dias de provas, têm a oportunidade de solicitar novamente a isenção para o Enem 2024. Para isso, devem apresentar a justificativa de sua ausência entre os dias 15 e 26 de abril, acessando a página do participante no portal do Enem.

Por Igor Vieira- folha financeira

