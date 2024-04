Este site acompanha casos policiais. Todos os conduzidos são tratados como suspeitos e é presumida sua inocência até que se prove o contrário. Recomenda-se ao leitor critério ao analisar as reportagens.

Julia veio a óbito no local e havia muito sangue na região da cabeça e uma mancha roxa no rosto (Foto: Reprodução)

Segundo informações a vítima identificada como Julia Fagundes tinha caso amoroso com o suspeito A. B.L e estaria indo até a casa dele levar o veículo, foi quando ocorreu o crime, a vítima aparentemente sofreu uma agressão causada pelo homem e possivelmente ele teria empurrado a vítima e sofreu a queda batendo com a cabeça em uma pedra.



Julia veio a óbito no local e havia muito sangue na região da cabeça e uma mancha roxa no rosto como se tivesse levado uma pancada na região da nuca, na roupa da vítima dá para ver a marca do sapato do namorado, como ele tivesse mexido nela com o pé.

Ainda há informações que o mesmo mandou um áudio para filha da vítima informando que a mãe dela estava morta e disse que era para chamar a polícia.

A PM chegou no local encontrou a vítima caída sem vida com celular ao lado corpo, mas, o namorado não estava mais ali perto, foi realizado buscas pelas localidades para tentarem achar o homem, porém sem êxito, na casa dele não tinha ninguém, o mesmo fugiu do local.

A Perícia foi acionada e compareceu ao local, enquanto os peritos realizavam os exames periciais no corpo de Julia, o telefone dela estava tocando, uma das filhas estava ligando para ela.

Julia segundo relatos era funcionária de uma escola no município e era querida por todos.

O caso será investigado pela Polícia Civil até chegarem a conclusão de como Julia foi morta e encontrar o responsável por este crime, o corpo foi liberado após os trabalhos periciais e irá passar pelo médico legista para identificar qual foi a causa da morte de Julia

A marca da bota do suspeito ficou na roupa da vítima conforme esta circulado na foto.

Por Rondônia News

