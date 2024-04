Um corpo foi encontrado às margens do ramal Novo Horizonte, em Rio Branco, na manhã de hoje (14). A vítima foi identificada como Mário Jorge. De acordo com informações, ele saiu de casa no sábado e não retornou. Seu irmão recebeu uma ligação informando que ele estava caído às margens do ramal. Ao chegar ao local, o irmão constatou que Mário Jorge já estava sem vida. A polícia foi acionada para recolher o corpo e realizar exames para determinar a possível causa da morte.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram