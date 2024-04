O zagueiro Walace, 30, ex-América de São José do Rio Preto, foi apresentado na tarde desta sexta, 12, no José de Melo, e é o mais novo reforço para a fase decisiva do Campeonato Estadual e o Campeonato Brasileiro da Série D.

“Estava atuando em São Paulo e chegar em um momento decisivo é importante para qualquer atleta. Vou esperar a regularização e trabalhar para quando chegar o meu momento”, disse Walace.

Tenta atacante

O presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, vai tentar fechar neste fim de semana a contratação de um atacante de lado ainda para o segundo turno do Estadual.

“Precisamos dessa peça e voltamos a negociar com Ronda. A questão financeira pesa porque temos uma planilha de não podemos cometer erros”, explicou Valdemar Neto.

Trabalha no sábado

Depois da vitória contra o Galvez, na quinta, por 1 a 0 na estreia do returno, o elenco do Rio Branco voltou aos treinamentos nesta sexta.

O técnico Vaguinho Santos comanda um treino neste sábado, 13, pela manhã, no José de Melo, e pode definir a equipe para o confronto contra o Vasco. A partida será na segunda, 15, às 15h30, no Florestão.

POR PHD

