PCAC detém mãe sob suspeita de envolvimento em homicídio qualificado e estupro omissivo contra bebê recém-nascido

Na manhã desta sexta-feira, 12, a Polícia Civil do estado do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (DECAV), efetuou a prisão de V.D.F, de 21 anos, em cumprimento a mandado de prisão por homicídio qualificado e estupro em sua forma omissiva contra seu filho recém-nascido.

O caso ocorreu em dezembro de 2023, quando o padrasto da vítima foi detido preventivamente pelo mesmo delito. Contudo, após uma investigação meticulosa realizada pela equipe da DECAV, descobriu-se que a mãe da criança também estava envolvida nos abusos. Evidências apontam que a mãe não apenas maltratava o bebê, chegando a mordê-lo por todo o corpo, mas também negligenciava sua saúde. A criança, que havia caído da cama, só foi levada ao hospital quatro dias após o incidente. Além disso, foram encontrados sinais de abuso sexual no recém-nascido.

Diante desses fatos, a delegada titular da DECAV, Carla Fabíola, representou pela prisão da suspeita, reforçando o compromisso das autoridades em garantir a segurança das crianças e combater a violência doméstica.

O mandado de prisão foi executado no bairro Habitar Brasil pela equipe de investigação da DECAV. V.D.F. foi conduzida à delegacia e colocada à disposição da justiça para os devidos procedimentos legais.

O caso chocou a população local e reforça a importância da atuação policial na proteção das crianças e no combate à violência doméstica. As autoridades seguem empenhadas em garantir a punição dos responsáveis e o cuidado com as vítimas desses crimes atrozes.

Assessoria/ PCAC

