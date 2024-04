Em continuidade à Operação Saturação, o 6° Batalhão da Polícia Militar realizou a ação policial em diversos bairros da cidade.

A operação contou com policiais militares da Companhia de Rádio Patrulha – CiaRP, e Companhia de Policiamento Especializado – CPE (Grupamento de Operações com Cães e GIRO) e teve como foco as regiões apontadas com maior incidência de ação das organizações criminosas em Cruzeiro do Sul.

Durante ação no bairro Lagoa, foram apreendidos 16 tabletes de maconha e 06 trouxinhas de cocaína que estavam sendo comercializadas. A droga estava escondida nos entulhos e foi encontrada pela cão de detecção de drogas e armas de fogo K-9 Tina. A ocorrência deu seguimento para os demais pontos da cidade e o material apreendido foi encaminhado para Delegacia de Polícia para demais atos investigativos.

Polícia Militar ASCOM

