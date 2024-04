O atacante argentino Angel Di María segue com futuro indefinido no futebol. Não vale lembrar que ele tem contrato assinado com o Benfica até o final da temporada europeia. No entanto, o craque tinha um desejo de voltar ao futebol sul-americano para encerrar a sua carreira pelo Rosario Central, clube que o revelou.

Acontece que a família do jogador foi ameaçada por torcedores do Rosário que não querem a volta de Di María ao clube no meio do ano. Com isso, o jogador passou a analisar outras opções para o futuro de sua carreira. Uma delas, claro, seria renovar contrato com o Benfica ponto por outro lado, uma vinda do meia ao Brasil não está descartada.

Di María diz NÃO ao Cruzeiro e escolhe três times para jogar no Brasil

Ao longo de sua carreira, Di María teve passagens por grandes clubes do mundo, como Real Madrid, Manchester United, Juventus e PSG. Não custa dizer que o jogador foi um dos protagonistas para o título da copa do mundo com a seleção da Argentina em 2022.

Sendo assim, uma vinda do craque ao futebol brasileiro seria para abrilhantar ainda mais a Série A do Brasileirão. No entanto, não se trata de uma negociação fácil, haja vista que Di María ainda tem mercado no futebol internacional.

Ainda assim, o nome do jogador vem sendo apontado como álbum de três clubes do Brasil. Infelizmente, nenhum deles é o Cruzeiro. A saber, de María é pauta no Corinthians, no São Paulo e no Grêmio. Porém, vale destacar outros caminhos mais prováveis para o atleta: renovar com o Benfica, ir para a Arábia ou encerrar a carreira na MLS, dos Estados Unidos.

De João Valença – portal cruzeirense

