Neymar esteve presente no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro, no domingo, 31. O ídolo do Santos entrou em campo ao lado de outros nomes ilustres do clube, como Pepe e Clodoaldo, carregando a taça da competição. No entanto, o que chamou atenção nas redes sociais foi o relógio utilizado pelo craque brasileiro, cujo valor supera o prêmio do estadual.

De acordo com a página Drip de Artista, especializada em identificar e avaliar peças de grife usadas por celebridades, o atacante do Al Hilal e da seleção brasileira estava usando um Richard Mille RM-68-01 Tourbillon Cyril Kongo, uma edição limitada lançada em 2016 com apenas 30 unidades produzidas.

O relógio foi desenvolvido em colaboração com o artista plástico Cyril Kongo, baseado na França e conhecido por seu trabalho com grafite. O modelo está disponível para compra em algumas lojas especializadas em relógios, com preços variados. O Terra encontrou anúncios com valores de até US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 12,5 milhões), enquanto o preço médio foi de aproximadamente R$ 6,8 milhões.

Todos esses valores ultrapassam o prêmio do Campeonato Paulista, que será de R$ 5 milhões para o vencedor. No último domingo, o Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0, garantindo uma vantagem para o segundo jogo, que acontecerá no próximo domingo, no Allianz Parque.

Contratado pelo Al Hilal em agosto do ano passado, Neymar possui rendimentos anuais de 160 milhões de euros (ou R$ 865 milhões), provenientes de salários e acordos comerciais apenas no clube.

Redação Terra

