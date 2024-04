Com uma tenda montada, dezenas de máquinas estacionadas e um grande número de pessoas presentes, o prefeito de Rio Branco deu o pontapé inicial para aquele que será o maior projeto de infraestrutura, melhoramento e qualidade de vida para a população da capital acreana, o programa Asfalta Rio Branco.

A primeira ordem de serviço para o início dos trabalhos ocorreu na regional Belo Jardim, composta por 25 bairros e foi assinada pelo chefe do Executivo municipal na manhã desta terça-feira (2), no Ramal da Zezé. Ao todo, 50 homens e 40 máquinas pesadas e caminhões se revezarão nos trabalhos de recapeamento e tapa-buracos, além das melhorias nas redes de drenagem, esgoto e construção de meios-fios e calçadas.

“Esse é o pontapé inicial do nosso grande programa. Um programa inédito que nunca foi realizado por gestões anteriores: o Asfalta Rio Branco. É um programa que vai ficar marcado na história. Eu tenho o prazer de autorizar a primeira empresa a entrar para trabalhar no Segundo Distrito, na regional Belo Jardim. Todos os dias vamos assinar duas ordens de serviços, onde cada empresa vai assumir uma regional”, comentou o prefeito.

O gestor municipal enfatizou ainda que as ruas contempladas foram determinadas pela própria comunidade durante audiência publica realizada em cada regional.

“Essa empresa vai trabalhar, não só no bairro do Belo Jardim, mas em toda a regional. Já foi feita a reunião aqui, as lideranças disseram quais ruas queriam beneficiadas e isso já está definido. Isso que é importante, a população tem pedido e a gente vai fazendo porque quando a gente assumiu a Prefeitura de Rio Branco, as ruas e avenidas eram um buraco só. A Emurb, nesses três anos conseguiu arrumar quase 2.500 ruas, mas tem ainda mais de 2 mil ruas esperando para serem arrumadas. Então, com esse programa, a gente acaba de resolver o problema dos tapa-buracos e vamos fazer, além disso, 100 km de recapeamento também que nunca foi feito em Rio Branco. E esses 100 km não vão ficar só no centro, vão entrar nas avenidas principais, nas ruas principais dos bairros e com o recapeamento é serviço para 10 anos, sem ter que tapar buraco novamente”, disse.

De acordo com Lucas Reis, representante das empresas Andrey e Souza Serviços de Construção LTDA e Space Serviços de Gestão Empresarial LTDA que realizarão as obras na regional Belo Jardim, estarão sendo empregadas 40 máquinas e 50 trabalhadores, com a prioridade de absorver mão de obra dos bairros.

“Serão em torno de 40 máquinas com 50 pessoas envolvidas na mão de obra, no ápice dos trabalhos. A gente também vai priorizar toda a mão de obra da comunidade, que é uma forma também de estar fomentando a economia e gerando emprego para àqueles trabalhadores que estão fora do mercado de trabalho. A partir de amanhã já estaremos a todo vapor. Nós estamos com algumas máquinas aqui, as outras já estão no canteiro fazendo as últimas revisões, mas a gente entra com topografia hoje à tarde e acredito que até quinta-feira já estamos com as frentes em serviço, começando pelos corredores de ônibus”, destacou Lucas Reis.

O início do programa Asfalta Rio Branco foi comemorado pela comunidade, como o aposentado José Ricardo da Silva, morador do bairro Belo Jardim e Angélica Batista, diretora da escola Paulo Freire, na comunidade.

“Esse programa é de uma importância tão grande pela expectativa das pessoas. E eu que participo diretamente da coordenação da Educação de Jovens e Adultos (EJA) já ouvi relatos de como o acesso é muito difícil, principalmente no período da noite. Então, depois dessa ação, eu creio que a Paulo Freire terá novos horizontes, a educação vai ficar bem mais visível, bem mais acessível e a gente só tem a agradecer”, destacou a diretora.

“Quando chove, meu amigo, eu não consigo sair de casa. Tenho carro, mas mesmo assim é muito difícil. Aqui, no ramal da Zezé, quando chove a gente até uns três dias com lama, mas com essa bênção de Deus que o prefeito está fazendo, eu creio que vai chegar lá na minha área”, comentou o aposentado.

Na tarde desta terça-feira (2), o prefeito assinará a segunda ordem de serviço do dia, marcada para ser realizada na regional Calafate, a partir das 15h.

