A equipe policial chegou ao local por volta de 1h e encontraram o corpo do adolescente jogado na cozinha da casa. Os vizinhos da vítima haviam denunciando que escutaram o barulho de um forte tiroteio na região.

O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) que constatou que o adolescente foi morto com dois tiros no rosto.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), vai investigar o caso.

Fonte: D24am.

