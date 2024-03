Ao contrário do futebol profissional, o Independência terá um elenco completamente formado por jogadores acreanos na disputa do Campeonato Estadual Sub-20. O título da competição vale a vaga do Acre na Copa São Paulo 2025.

“Vamos trabalhar dentro das nossas possibilidades. Temos um grupo formado por garotos acreanos e a meta é montar uma equipe competitiva”, disse o técnico Illimani Suarez.

4ª semana

O elenco do Tricolor vai completar a 4ª semana de preparação visando a disputa do Estadual.

“Estamos realizando treinamentos físicos e técnicos. Vamos chegar com o grupo bem preparado no campeonato”, comentou o treinador.

Competição difícil

Illimani Suarez acredita em Estadual Sub-20 ainda mais disputado nesta temporada.

“Os dirigentes estão entendendo a importância das categorias de base. Esse é o caminho para o nosso futebol. Precisamos investir no social e revelar jogadores”, avaliou Illimani

