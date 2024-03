Uma equipe de cientistas tem monitorado de perto a trajetória do asteroide conhecido como Apophis, nomeado em homenagem à antiga divindade egípcia que simboliza o caos. Inicialmente identificado como uma potencial ameaça à Terra, Apophis atraiu significativa atenção da comunidade astronômica devido às suas previsões de aproximação próxima para os anos de 2029 e 2036.

Estudos recentes forneceram uma análise mais detalhada da órbita de Apophis, confirmando que o asteroide passará a menos de 40.000 quilômetros da Terra. Esta proximidade é considerada notavelmente próxima pelos padrões astronômicos, mas foi determinado que não haverá impacto direto com nosso planeta.

Apesar do alívio de um desvio, os pesquisadores exploraram cenários nos quais a trajetória de Apophis poderia ser alterada para representar uma ameaça direta. Uma dessas possibilidades envolve o asteroide sendo desviado por uma colisão com outro corpo celeste. “Dada a proximidade com que Apophis passará da Terra, existe um risco possível de que um desvio de sua trajetória atual possa aproximar Apophis de um impacto conosco,” disse Benjamin Hyatt, estudante de graduação na Universidade de Waterloo e coautor do estudo, durante uma entrevista com a ScienceIFL. Ele explicou ainda a possibilidade de outro asteroide colidir com Apophis, causando uma mudança significativa em seu curso.

A dinâmica de tais interações foi comparada a um jogo cósmico de sinuca, onde os objetos celestes são asteroides massivos e potencialmente ameaçadores à vida. O professor Paul Wiegert, outro contribuidor do estudo, detalhou o processo de simulação dos caminhos de todos os asteroides conhecidos em nosso sistema solar para avaliar a probabilidade de tal evento. “Calculamos os caminhos de todos os asteroides conhecidos usando uma simulação computacional detalhada do nosso Sistema Solar e a possibilidade de tal evento improvável foi avaliada,” explicou Wiegert. A conclusão de sua pesquisa foi tranquilizadora, indicando não haver colisões antecipadas que poderiam alterar a trajetória de Apophis em direção à Terra.

Apesar da ameaça diminuída representada por Apophis, a comunidade científica continua a observar de perto o asteroide. O interesse em Apophis e corpos celestes semelhantes vai além das preocupações imediatas com a segurança, oferecendo insights valiosos sobre a história do sistema solar. Alguns asteroides são anteriores à Terra, tornando-os chave para entender o sistema solar primitivo. “O asteroide Apophis nos fascinou como espécie desde sua descoberta em 2004: foi a primeira ameaça crível de um asteroide ao nosso planeta,” comentou o Prof. Wiegert, membro do Instituto para Exploração da Terra e do Espaço. A vigilância em torno de Apophis sublinha os esforços contínuos para monitorar e estudar tais objetos, mesmo quando a ameaça imediata diminuiu.

por Lucas Rabello

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram