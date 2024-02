O Comando de Fronteira do Acre/4⁰ Batalhão de Infantaria de Selva (4⁰ BIS) celebrou na noite desta terça-feira, 20, um marco histórico com a solenidade de entrada da primeira turma de alunos do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR) no estado. O evento ocorreu com a presença destacada do governador Gladson Cameli.



A cerimônia recebeu a presença de importantes autoridades militares, incluindo o General de Exército Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves, Comandante Militar da Amazônia, e o General de Brigada Diógenes de Souza Gomes, Comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva.

O ponto alto da solenidade foi a entrada simbólica dos 20 alunos pelo “Portal das Armas”, marcando o compromisso desses jovens com o serviço militar. Este é o primeiro Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva no Acre, uma iniciativa do Exército Brasileiro.



Em sua saudação, o governador Gladson Cameli expressou sua satisfação e agradeceu ao Comandante Militar da Amazônia, General Costa Neves, e ao Comandante do Comando de Fronteira Acre/4⁰ Batalhão de Infantaria de Selva, Tenente-Coronel Elmir Leandro Moreira Xavier. O governador destacou a relevância histórica da primeira turma, composta por 17 acreanos entre os 20 alunos.

“Parabéns a todos, acreanos, brasileiros e a qualquer cidadão que nos honra ao ingressar no Exército Brasileiro, que tem a brilhante missão de defender a soberania da nossa nação”, declarou o governador, ressaltando a importância do comprometimento dos novos alunos com o serviço militar e a defesa do país.

A solenidade de incorporação dos novos alunos do NPOR representa um passo significativo na formação de lideranças militares no Acre, fortalecendo a presença e o preparo das forças armadas na região.

Agência de Noticias do Acre

Foto: Neto Lucena/Secom

