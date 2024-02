Na última segunda-feira,19, no município de Sena Madureira, no interior do acre, dois irmãos ficaram gravemente feridos após serem esfaqueados durante uma bebedeira. O incidente ocorreu durante uma discussão acalorada em um encontro regado a álcool no Ramal da Taboca, km 37.

O terceiro indivíduo envolvido no confronto atacou os irmãos com uma arma branca, atingindo-os no tórax e abdômen. Feridos, os irmãos tentaram fugir, mas um deles caiu devido à gravidade dos ferimentos, enquanto o outro buscou ajuda em uma residência próxima. A difícil acessibilidade da área exigiu o uso de quadriciclos para a chegada da polícia e dos bombeiros.

O irmão mais novo, com perfuração abdominal grave, foi socorrido e encaminhado ao Hospital João Câncio Fernandes e depois transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

O agressor, após o crime, roubou uma espingarda calibre 20 e sete cartuchos intactos da residência antes de fugir.

Segundo novas informações o responsável por desferir os golpes de faca nos irmãos, foi capturado pela polícia local.

Por AcreOnline.net

