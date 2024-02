Rio Branco e CRB, de Alagoas, disputam nesta quarta, 21, a partir das 19h30, no Florestão, um dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. O Estrelão joga em casa, mas precisa vencer para avançar no torneio nacional. O Galo precisa de um empate para conquistar a classificação.

Rio Branco vai marcar

O técnico Vaguinho Santos montou o Rio Branco com três jogadores de marcação no meio-campo e atacantes com velocidade.

“Não fizemos nenhuma partida oficial na temporada e precisamos ter inteligência para jogar contra uma equipe de qualidade”, explicou Vaguinho Santos.

Jóbson confirmado

O atacante Jóbson, principal contratação do Rio Branco, tem presença certa na partida. O atleta foi poupado dos últimos treinamentos por causa de uma lesão púbis.

CRB fez trabalho

Os jogadores do CRB participaram de um treino nessa terça, 20, no campo B da Federação de Futebol, e o técnico Daniel Paulista trabalhou jogadas ensaiadas e cruzamentos. O zagueiro Saimon, com uma virose, não joga.

No apito

Um trio do Rio Grande do Sul vai comandar Rio Branco e CRB. Jonatham Pinheiro será o árbitro e terá como auxiliares Lúcio Flor e Gustavo Marin.

Preço dos ingressos

Os ingressos para o duelo da Copa do Brasil custam R$ 40,00 a entrada inteira e R$ 20,00 a meia entrada. Os torcedores podem adquirir os bilhetes de maneira antecipada na rede Arasuper ou no José de Melo.

