A convite da direção da unidade de ensino, a vereadora Ivoneide Bernardino esteve na manhã desta segunda-feira (19) na escola Chapeuzinho Vermelho, para conhecer as principais demandas e os investimentos que foram realizados na localidade para garantir um ambiente adequado para alunos e servidores.

Durante a visita, a gestora Maria das Dores destacou que a escola recebeu uma atenção especial por parte da secretaria de educação, com uma reforma e pintura no fim do ano passado, porém há a necessidade de uma reforma no parquinho para garantir um espaço mais seguro às crianças no momento de diversão.

Ivoneide se comprometeu em buscar junto ao secretário da pasta a solução para a problemática, visto que o caso requer uma atenção especial. “O secretário Altemir e o prefeito Mazinho tem feito um grande trabalho na área da educação, não tenho dúvida que a reforma do Parquinho será realizada. Vamos encaminhar um ofício solicitando essa demanda, agradeço a gestora Maria das Dores e toda a equipe administrativa pela ótima recepção”, disse a vereadora.

Sempre comprometida com o bem-estar da população, Ivoneide tem visitado várias prédios públicos, não somente para reivindicar mas também para colocar seu mandato à disposição dos servidores. A iniciativa da parlamentar tem sido elogiada pela comunidade.

Por Assessoria

