O goleiro acreano Alexandre Farah, 1,86m, 14 anos, é o novo atleta do Bahia. O garoto iniciou a caminhada no futebol no Galvez, em 2023, e foi indicado pelo técnico Kinho Brito para um teste no Tricolor da boa terra.

“Com duas semanas de treinamentos no Galvez decidi mandá-lo para um teste no Bahia. O Alexandre foi aprovado, mas não ficou por causa da idade. No início de fevereiro, ele completou 14 anos e fechamos a negociação”, explicou o técnico Kinho Brito.

Muita qualidade

Para Kinho Brito, o goleiro Alexandre tem todas as possibilidades de tornar-se um grande atleta profissional.

“O Alexandre tem potencial. Ele hoje faz parte de um dos maiores grupos do futebol mundial, o grupo City. O trabalho no Bahia é de excelente qualidade”, avaliou Kinho.

Galvez e Santa Cruz

Segundo Kinho Brito, as bases do contrato com o Bahia ainda estão sendo definidas. Contudo, o percentual para os acreanos será dividido entre Galvez e o Santa Cruz.

“O Alexandre disputou a Copa Rancharia pelo Santa Cruz e iniciou no Galvez. Definimos com as duas diretorias a divisão do percentual”, disse o treinador.

