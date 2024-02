O jovem Jeferson Cardoso Santiago, 26 anos, morreu esmagado por uma carreta, na noite do último sábado (17), na BR-319, km 1,5, após a ponte sobre o rio Madeira, em Porto Velho.

De acordo com informações prestadas pelo motorista da carreta, o jovem seguia juntamente com outro motociclista no sentido Humaitá, teria se desequilibrado e caído. A vítima ficou em um lado da via, enquanto seu veículo, do outro lado. O motorista então invadiu a pista contrária para desviar da moto e acabou jogando a carreta em cima do jovem.

Jeferson morreu esmagado ainda no local. O motorista aguardou a chegada da PRF.

Por Rondoniagora

