Servidor público aposentado comprou o imóvel em agosto do ano passado

Um homem encontrou cerca de R$ 60 mil enterrados, dentro de um pote de sorvete, no jardim de uma casa que acabara de comprar na região norte de Palmas, no Tocantins. Servidor público aposentado, o homem não teve a identidade revelada. Sabe-se, no entanto, que a descoberta do dinheiro aconteceu na manhã deste sábado, 17.

Em entrevista à TV Anhanguera, afiliada da Globo no Estado, o dvogado do aposentado, Dhiogennes André Pereira Araújo, contou que o cliente tinha comprado a casa para a filha morar, em agosto de 2023. A mudança ocorreu meses depois e neste sábado o aposentado resolveu visitá-la e fazer a limpeza do jardim.

“Ele foi retirar uns lixos e percebeu que havia um saco de lixo um pouco soterrado com uma parte para fora. Ao puxar esse saco preto, ele viu que tinha um pote de sorvete. Ao abrir, encontrou uma quantia vultosa de dinheiro”, contou.

O pote tinha vários maços com notas de R$ 100. Após descobrir o dinheiro, o aposentado, que é morador de Itacajá, no interior do Tocantins, ligou para a polícia e o caso agora será investigado.

“A gente fez uma perícia desse dinheiro para verificar a legalidade e o boletim de ocorrência. Vai ser feito o levantamento para saber de quem era a propriedade e de quem era o dinheiro”, disse o delegado da Polícia Civil Márcio Girotto Villela.

