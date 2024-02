O governo do Acre, por meio do Comando-Geral da Polícia Militar, vem manifestar o seu mais profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria José Pereira, 67, ocorrido nesta terça-feira,13, no Pronto-Socorro de Rio Branco.

Na oportunidade, informamos que a Corregedoria desta instituição, diante dos fatos narrados por familiares e advogados da família da senhora Maria José, durante ocorrência em sua residência no bairro da Pista, em Rio Branco, está tomando as medidas legais cabíveis ao caso, inclusive com instauração de Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a conduta dos policiais envolvidos na citada ocorrência.

A Polícia Militar e o governo do Acre não coadunam com qualquer tipo de ação que fuja ao que estabelece as constituições Federal e Estadual sobre direitos e deveres do cidadão e que, tampouco, ferem as prerrogativas dos advogados envolvidos, um direito estabelecido em lei.

Aos familiares da senhora Maria José, as nossas mais sinceras condolências e a certeza de que a Polícia Militar do Acre tudo fará para que a investigação seja célere.

Coronel Luciano Dias

Comandante da Polícia Militar do Acre

Por Agência de Notícias do Acre

