Uma mulher de 26 anos morreu carbonizada, na manhã desta terça-feira (16), após um grave acidente na BA-120, em trecho que pertence a Chapada, distrito do município de Riachão do Jacuípe, no norte da Bahia.

De acordo com o site Caldeirão do Paulo, a Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses relatou que dois veículos teriam colidido frontalmente. A vítima foi identificada como a médica Pothira Souza, natural da cidade de Conceição do Coité.

Informações preliminares apontam que ela teria ficado presa nas ferragens quando o carro começou a pegar fogo. O motorista do outro veículo envolvido na batida não apresentou maiores ferimentos.

Assista:

por: Bnews

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram