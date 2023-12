Na ausência de Carlos Júnior, o presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, agiu com rapidez e na noite dessa terça, 26, acertou a contratação de Wemerson Rambinho como treinador interino.

“Precisamos colocar os atletas em campo para trabalhar. Temos 15 jogadores na capital e isso tudo gera custo. Os treinamentos serão iniciados na manhã desta quarta (27), no José de Melo”, afirmou o presidente do Estrelão.

Na base

Segundo Valdemar Neto, Wemerson Rambinho pode assumir como treinador das equipes Sub-11, 13 e 15.

“Tivemos muita dificuldade em 2023 com a nossa base. Esse trabalho precisa ser realizado e um acordo ficou encaminhado”, explicou Waldemar Neto.

Wemerson Rambinho

O professor Wemerson Rambinho trabalhou como auxiliar do técnico Zé Marco no início do Campeonato Brasileiro da Série D no São Francisco. O treinador dirigiu o Galvez, no feminino, em 2022 e foi auxiliar técnico no Santa Cruz na categoria Sub-11 na conquista do título em 2023.

“Quando comecei no Rio Branco com João Carlos Cavalo tinha o sonho de ser um profissional no clube. Vou iniciar a preparação do elenco para 2024 e tentar entregar o melhor para os profissionais que irão dirigir a equipe”, disse Wemerson Rambinho.

