Durante este final de semana, ocorreu mais um acidente no município de Mâncio Lima, interior do estado do Acre. De acordo com as informações, um homem que dirigia uma camionete perdeu o controle do veículo e colidiu com o prédio da Igreja Assembleia de Deus. O condutor não se feriu, apenas danos materiais foram relatados.

Nossa reportagem não teve acesso ao motivo que poderia ter causado este acidente. Porem populares que estavam no local afirmaram que ele poderia estar sob o efeito de álcool.

Por Acreonline.net

