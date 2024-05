O Acre alcançou uma redução de 28% de área desmatada em 2023, em comparação com o ano de 2022, o que representa a maior queda da taxa de desmatamento desde 2019.

Os dados consolidados foram analisados pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema), por meio do Centro Integrado de Geoprocessamento Ambiental (Cigma), baseados em um levantamento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) com interpretação de 100% da área que recobre a Amazônia.

“Com este resultado positivo, o Acre bate a meta estipulada de redução do desmatamento, e avança como referência ambiental. A redução expressiva que tivemos é resultado do empenho do governo do Estado com a preservação ambiental, por meio do combate aos crimes ambientais, além da união de diversos órgãos para que pudéssemos intensificar as ações nos períodos mais críticos”, avalia a secretária do Meio Ambiente, Julie Messias.

Com queda de 28%, Acre alcançou a menor taxa de desmatamento desde 2019. Foto: Alexandre Cruz-Noronha/Sema-AC.

A redução constatada coloca o Acre 23% abaixo da meta de redução do desmatamento prevista no Plano Estadual de Prevenção e Controle de Desmatamento e Queimadas (PPCDQ-AC), que era de 783 km² em 2023.

Entenda

O desmatamento identificado em 2022 foi de 840 km², enquanto que em 2023 foram registrados 601 km². A redução registrada representa 33,4 mil campos de futebol, utilizando a medida oficial definida pela Federação Internacional de Futebol (Fifa).

Os dados consolidados do Inpe são do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes) e considerados confiáveis pelos cientistas nacionais e internacionais, sendo utilizados como os dados oficiais do país com precisão estimada de 95%.

Veja a redução nas taxas de desmatamento de 2019 a 2023

2019 – 682 km2;

2020 – 706 km2;

2021 – 889 km2;

2022 – 840 km2;

2023 – 601 km2.

Redução de 64% nos alertas de desmatamento em abril

Em abril deste ano, em comparação com o mesmo período de 2023, o Acre registrou uma redução 64% nos alertas de desmatamento. Os dados também foram mapeados pelo Cigma), baseado em levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Segundo o estudo, de 1 e 30 de abril de 2024, o Acre apresentou alertas de desmatamento correspondentes a área de 2,61 km², enquanto no mesmo mês no ano de 2023, foram registrados 7,18 km².

Janine Brasil- Agência de Notícias do Acre

