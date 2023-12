Arrecadação foi realizada durante a inscrição de dois processos seletivos simplificados, destinados ao provimento dos cargos de psicólogo, assistente social, monitor de campo e educador social

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) contabilizou e confirmou, nesta quarta-feira, 27, o recebimento de 4.233 unidades de fraldas descartáveis arrecadadas no momento da inscrição de dois processos seletivos simplificados. Destas, cinquenta unidades de fralda são para adultos.

Um dos processos seletivos simplificados é destinado ao provimento dos cargos de psicólogo, assistente social, monitor de campo e educador social. As candidatas e candidatos selecionados atuarão no projeto “Abraço Cidadão”.

O outro certame visa a contratação temporária de assistentes administrativos, assistentes sociais e psicólogos. A íntegra do certame está disponível na edição n° 7.442 do Diário da Justiça, do dia 18 de dezembro.

A presidente do TJAC, desembargadora Regina Ferrari falou sobre essa ação social. “Estamos fazendo a união de ações positivas. Os processos seletivos vão selecionar pessoas para trabalhos estratégicos em nosso Judiciário. E solicitar a doação de fraldas no ato da inscrição é uma forma de ampliarmos mais uma ação social que vai ajudar a quem precisa”, finalizou Ferrari.

Todos os contratados vão atuar em projeto do TJAC, que é realizado a partir do convênio “Plataforma+Brasil”, com recursos Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A missão é de promover o apoio à estruturação, atendimento e acolhimento de mulheres egressas do sistema prisional de Rio Branco, que estão envolvidas com o uso de drogas.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram