O projeto “Família na Escola”, foi idealizado para aproximar os pais da vida educacional de seus filhos. Por isso, neste sábado (11), a Escola Municipal Boa União, localizada no Ramal Garapeira, fez o convite à comunidade para fazer parte da iniciativa.

Aproveitando a oportunidade, houve apresentações das turmas em comemoração pelo Dia das Mães com sorteio de brindes.

Buscando apoiar a ação, a Prefeitura de Rio Branco, se fez presente por meio do Programa Saúde na Escola (PSE) que visa a integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida dos educandos.



De acordo com a coordenadora do programa, Marinês França, 18 profissionais levam às escolas os serviços de aferição de pressão, saúde bucal, massoterapia, atendimento psicológico e recreação com as crianças.

“O Saúde na Escola dentro da comunidade, principalmente na rede municipal de educação é uma orientação e prevenção aos agravos das doenças. E depois da Covid, a gente ficou com um problema muito grande em saúde mental. Então, as psicólogas, no momento, são a maior procura que temos. Fazemos a parte da orientação e encaminhamos a pessoa necessitada a uma unidade de saúde para que procure o atendimento. Muitas vezes a gente mesmo faz esse caminho, quando o caso é muito sério.”



Segundo Vanilse Cândida, diretora da escola, a participação da gestão por meio do programa reforça ainda mais a iniciativa dos pais em comparecerem ao evento. Ela destacou que a previsão é que mais de 150 famílias participem da ação.

“Como a comunidade é bem carente e o posto de saúde é um pouco distante, esse trabalho é de excelência porque vai atender as famílias e as crianças que tanto necessitam, principalmente na área bucal com o dentista e a psicóloga, muitos pais precisam desse acompanhamento e, com certeza, é muito importante.”

Para Ronisia Silva, mãe do Stevan, ações como essa são de extrema importância para que os pais estejam mais presentes. Como participante do Conselho da escola, ela falou sobre a satisfação que é poder acompanhar de perto o aprendizado de seu filho.

“É uma forma de chamar a atenção, principalmente dos pais, para estarem presentes na escola acompanhando os filhos, já que durante a semana estão trabalhando. Então, o sábado é um dia muito especial para os pais virem e fazer o papel deles na escola. E esse Projeto de Saúde na Escola foi uma ótima ideia que a prefeitura trouxe e a gente só está aproveitando aí. Muito obrigada!”

Bruna Giovanna/Assecom

