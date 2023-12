Em um dia histórico para o estado, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), realizou nesta terça-feira, 26, a primeira cirurgia cardíaca pediátrica na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco.



“Um grande avanço para o Acre, ter a cirurgia cardíaca pediátrica acontecendo na capital. Um direcionamento do nosso governador Gladson Cameli, para que nós levássemos humanização aos nossos pacientes. Anteriormente, encaminhávamos esses pacientes para fora do estado, sem uma rede de apoio familiar. E hoje estamos evoluindo na saúde acreana”, disse o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

Diagnosticada com insuficiência cardíaca após o nascimento, a pequena Rebeca, de apenas 10 meses, foi submetida a um procedimento cirúrgico chamado ligadura de canal arterial patente, para a correção do canal arterial.

“A Rebeca nasceu de parto normal, mas logo percebemos um cansaço nela. Quando voltei no médico, ele diagnosticou o sopro e disse que era caso de cirurgia. Eu me senti mal pensando que ia ter que ir para fora do Acre com ela. Quando me disseram que iam operar aqui mesmo fiquei mais alegre. Eu coloquei ela nas mãos de Deus e vai dar tudo certo”, declarou a mãe da paciente, Maria Liberdade Cavalcante.

De acordo com a gerente-geral do Sistema Assistencial à Saúde da Mulher e da Criança (SASMC), Socorro Elizabeth de Souza, a implantação do serviço demonstra o compromisso da gestão em qualificar a assistência em saúde para o paciente.

“É um dia emocionante para todos nós que lidamos com essas crianças, pois essa cirurgia é a primeira entre várias que acontecerão. A equipe é composta por cirurgiões cardíacos pediátricos que farão a triagem de pacientes e organizarão o fluxo de cirurgias ao longo do ano, conforme as diretrizes do programa”, explicou.

Por Cássia Veras Agência de Noticias do Acre

Fotos: Izabelle Farias/Sesacre

