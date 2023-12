Mesmo tendo encerrado a sua brilhante carreira como jogar de futebol profissional, Doka continua sendo uma porta aberta para crianças e adolescentes de Sena Madureira, que sonham um dia brilhar nos gramados do Acre, do Brasil e do mundo, assim como ele brilhou.

Atualmente, conduzida por uma equipe de excelentes profissionais, a escolinha de futebol Doka Madureira atende mais de cem alunos, sendo crianças e adolescentes com idades entre 8 e 16 anos.

O maior objetivo do ex-jogador, é justamente revelar talentos e preparar a garotada para no futuro brilhar no mundo do futebol. Confira no vídeo abaixo, um bate-papo com o senamadureirense que deu assistências, marcou gols, brilhou e foi aplaudido nos gramados europeus.

Por- Josué da Silva.

