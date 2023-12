A cerimônia foi realizada no início desta semana, como parte de mais uma edição do Projeto Cidadão, promovido pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), que oferece serviços gratuitos de

Uma das definições de amor, segundo o dicionário, é forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais, além do apreço baseado em admiração. Esse amor foi demonstrado pelo casal de agricultores Francisco Alves Marques e Maria Augustinho da Silva, que realizaram o sonho de casar as cinco filhas em uma única cerimônia, na comunidade Lago Novo, zona rural de Tarauacá, no interior do Acre.

A cerimônia foi realizada no início desta semana, como parte de mais uma edição do Projeto Cidadão, promovido pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), que oferece serviços gratuitos de documentação e casamento civil para a população carente. O projeto atendeu a solicitação da Prefeitura de Tarauacá e da Vereadora Neirimar Lima (Veinha), que intermediaram o pedido do casal de agricultores.

Dos 25 casamentos realizados pelo projeto na comunidade, cinco foram das filhas do casal, que foram criadas com muita dedicação e carinho pelos pais. As noivas se vestiram de branco e usaram buquês de flores naturais, enquanto os noivos usaram ternos e gravatas. A cerimônia foi celebrada pelo juiz de paz e contou com a presença de familiares, amigos e autoridades.

O casal de agricultores disse que estava muito feliz e emocionado com a realização do sonho de ver as filhas casadas. Eles agradeceram ao TJAC, à prefeitura e à vereadora pela oportunidade e pelo apoio. Eles também desejaram felicidades e bênçãos para os novos casais.

A vereadora Neirimar Lima disse que ficou sensibilizada com o pedido do casal de agricultores e que fez questão de acompanhar a cerimônia. Ela elogiou o trabalho do TJAC e do Projeto Cidadão, que levam cidadania e dignidade para as pessoas que mais precisam. Ela também parabenizou os noivos e as noivas pela união e pelo amor.

O Projeto Cidadão é uma iniciativa do TJAC que visa garantir o acesso à documentação básica e ao casamento civil para as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social.

