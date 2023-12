Jailton Martins Pereira, de 28 anos, foi encontrado morto após ter sido preso nesta sexta-feira (15), na Delegacia de Brasileia, no interior do Acre.

Jailton era suspeito de agredir e abusar sexualmente do próprio filho, Kauan Venicio Dias Martins, de 7 meses, que morreu no último dia 12 no pronto-socorro de Rio Branco.

Jailton foi encontrado nesta sexta em Epitaciolândia e conduzido à Delegacia de Brasileia. Horas após ser preso, Jailton foi encontrado morto dentro de uma cela. Ele teria utilizado a própria bermuda para tirar a vida.

A Corregedoria da Polícia Civil e agentes do Instituto Médico Legal (IML) foram acionado e saíram de Rio Branco em direção à Brasileia, por se tratar de um fato ocorrido dentro da delegacia, para a realização da perícia e recolher o corpo.

