A atacante Valéria Paula comemorou, nas redes sociais, o fechamento da temporada de 2023 com a camisa do Botafogo. Peça importante na campanha das Gloriosas durante o ano, a acreana destacou a conquista do acesso para A1 em 2024.

“O momento é para agradecimento. Tínhamos um grande elenco dentro e fora do campo e isso foi fundamental na nossa caminhada. Conseguimos o principal objetivo do clube e em 2024 o Botafogo vai jogar na elite do futebol feminino”, declarou Valéria Paula.

Decidir futuro

Valéria Paula ainda não decidiu o futuro e existem algumas possibilidades. Contudo, a atleta não comenta a respeito do assunto e tudo será definido pelo seu staff.

Férias em casa

Valéria Paula deve desembarcar nos próximos dias em Rio Branco para um período de descanso. A atacante deve voltar aos treinos ainda na capital acreana no fim deste mês.

Por PHD Esporte Clube

